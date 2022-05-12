"Московский патруль": экс-министр Улюкаев вернулся в столицу

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вернулся в Москву. Сегодня его условно-досрочно освободили из колонии в Тверской области.

Улюкаев отбывал наказание за получение взятки в два миллиона долларов. Как ему удалось выйти на свободу раньше положенного срока? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.