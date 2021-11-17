"Московский патруль": суд приступил к рассмотрению дела "билетной мафии"

17 ноября, 21:30
Басманный суд столицы приступил к рассмотрению дела так называемой билетной мафии, участники которой похищали деньги от продажи билетов онлайн. Расследование этой громкой истории изначально вела следователь по особо важным делам Евгения Шишкина, однако позже она была застрелена во дворе собственного дома.
Преступную группу организовал житель Астрахани Ярослав Сумбаев. Все фигуранты дела – молодые люди, которые на момент совершения преступлений были еще студентами. По версии следствия, они атаковали сервисы по продаже железнодорожных билетов: взламывали сайты, покупали на них дорогостоящие билеты за несуществующие деньги, а затем сдавали их в кассах, получая наличные.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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