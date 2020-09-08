"Московский патруль": Пресненский суд Москвы огласил приговор Ефремову

Пресненский суд Москвы огласил приговор актеру Михаилу Ефремову. Его признали виновным в совершении смертельного ДТП и отправили в колонию общего режима на восемь лет.

Его признали виновным в аварии со смертельным исходом, которая произошла 8 июня на Садовом кольце Москвы. Следствием и судом доказано, что актер сел за руль исправного джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Подробнее – в программе "Московский патруль".

