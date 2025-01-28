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28 января, 16:45

Культура

"Сити": какое влияние оказало китайское искусство на европейское

"Сити": какое влияние оказало китайское искусство на европейское

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Команда проекта "Сити" исследовала, как китайское искусство оставило свой след в работах европейских художников. К примеру, в своем особняке коллекционер Сергей Щукин размещал рядом китайские свитки и современное французское искусство. Картина "Пьеро и Арлекин" художника Поля Сезанна соседствовала с "Портретом патриарха Чанмей-Лаоцзы" неизвестного автора.

Восток также повлиял на импрессионистов. "Цветущие груши" живописца Винсента Ван Гога напоминают восточные миниатюры с похожими сюжетами.

В Музее Большого театра представлен эскиз бутафорского чайного домика для балета "Щелкунчик" русского импрессиониста Константина Коровина. Также "китайский след" можно найти и в одной из самых знаменитых картин художника – "Бумажные фонари", которая хранится в Третьяковской галерее.

Подробнее – в программе "Сити".

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