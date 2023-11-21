"Сити": иммерсивное шоу "Шестой океан" в Luminar на ВДНХ

В новом арт-пространстве Luminar на ВДНХ показывают иммерсивное шоу "Шестой океан". Это яркое цифровое путешествие с поверхности воды в глубины океана.

Объемные трехмерные-иллюзии можно увидеть повсюду. С помощью цифровых технологий, визуальных проекций и звука создается ощущение погружения глубоко под воду. Увидеть шоу можно до конца января 2024 года. Билеты обойдутся в 1 500 рублей. Подробнее – в программе “Сити”.