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21 ноября, 14:00

Общество

"Сити": иммерсивное шоу "Шестой океан" в Luminar на ВДНХ

"Сити": иммерсивное шоу "Шестой океан" в Luminar на ВДНХ

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В новом арт-пространстве Luminar на ВДНХ показывают иммерсивное шоу "Шестой океан". Это яркое цифровое путешествие с поверхности воды в глубины океана.

Объемные трехмерные-иллюзии можно увидеть повсюду. С помощью цифровых технологий, визуальных проекций и звука создается ощущение погружения глубоко под воду. Увидеть шоу можно до конца января 2024 года. Билеты обойдутся в 1 500 рублей. Подробнее – в программе “Сити”.

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