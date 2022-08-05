"The City": фестивали и выставки в августе

В этот уикенд продолжаются летние фестивали. На этот раз в саду “Эрмитаж” пройдет Тайский фестиваль. Гости узнают о традициях Таиланда. Гости смогут попробовать овладеть массажными техниками на мастер-классах. Ценителей моды ждут показы тайских и российских дизайнеров. Будет и уличная мода, и коллекция с пышным названием "Романтическая загадка Востока".

Еще одно большое событие пройдет 6 и 7 августа – ВДНХ отметит свой День Рождения. Будут костюмированные парады, выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. А в воскресенье на крыше павильона "Рабочий и колхозница" выступит группа Elena et les garçons

Также можно посетить выставку в новом арт-пространстве SISTEMA GALLERY – "Рефлексия визуального”. Здесь собрали работы четырех художников разных поколений. Все они пишут в технике масляной живописи, но очень любят эксперименты. Их работы – микс традиционной живописи, элементов авангарда и футуризма. Вход на выставку бесплатный.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24 "The City".