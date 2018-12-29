В Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

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Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию стоимостью восемь миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Как рассказал проектный директор компании Femern A/S Клаус Динесен, это результат нескольких лет сотрудничества между вовлеченными сторонами в Дании и Германии. Он пояснил, что одобрение означает, что германские власти и компания Femern A/S достигли соглашения по поводу того, как должен строиться объект.

Тоннель протяженностью 18 километров проложат под проливом Фемарн-Бельт, который связывает датский остров Лолланн с третьим по величине немецким островом Фемарн в Балтийском море. После запуска объекта проехать из Дании в Германию можно будет за десять минут на машине и семь минут на поезде.