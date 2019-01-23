Власти Болгарии лишили сооснователя Yota гражданства

Власти Болгарии лишили гражданства основателя компании "Скартел", работающей под торговой маркой Yota, из-за сообщения о том, что предприниматель "был 20 лет назад осужден за мошенничество в США", передает Reuters.
По информации агентства, гражданства, которое было получено в 2008 году, Адоньева лишили еще в мае 2018 года.
Как уточняется, Антикоррупционный фонд Болгарии предупредил об этом власти год назад. По данным фонда, на протяжении последних 10 лет гражданство предоставлялось за особые взносы 225 иностранцам, 125 из которых были гражданами РФ.
Ранее сообщалось, что полиция Болгарии арестовала 38-летнего гражданина России на основании ордера, выданного США. Как утверждали болгарские СМИ, власти США обвиняют россиянина в мошенничестве с использованием компьютерных сетей. Сам подозреваемый заявил, что живет в Болгарии 8 лет, имеет болгарское гражданство и квартиру в Варне.
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