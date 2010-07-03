Верховная рада приняла закон об импичменте президента

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Верховная рада на заседании 10 сентября приняла президентский закон о процедуре импичмента главы государства, сообщает РИА Новости. Решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, парламент страны может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

В документе отмечается, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава Рады. После того, как парламент примет решение и внесет его в повестку работы Рады, будет создана временная следственная комиссия, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.

Эта комиссия и будет проводить расследование о госизмене или других преступлений, будет проверять обоснованность доказательств и готовить предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.

Согласно документу, глава государства имеет право максимум на пятерых защитников. Кроме того, он должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии, а Рада может заслушать свидетелей и экспертов.

Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно конституционности процедуры и Верховный суд для получения выводов по обвинениям. Если Раде не удастся принять постановление об импичменте, спикер парламента должен принести извинения президенту от имени всего законодательного органа.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя принятие законопроекта, усомнился в его необходимости.

"Так ли необходима сейчас такая строгость в отношении статуса президента и в отношении импичмента? Это очень сомнительно. Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест", – цитирует его RT.

Суздальцев считает, что эта "имитация активной деятельности" вряд ли скажется на улучшении жизни населения Украины.

В конце мая администрация президента Украины внесла в Верховную раду законопроект о механизме отстранения от поста главы государства. Отмечалось, что процедура импичмента выходит за пределы ее деятельности, включая деятельность Конституционного суда Украины и Верховного суда.