В Минздраве Украины заявили о несоответствии питьевой воды стандартам качества

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Если на Украине примут нормы ЕС по качеству питьевой воды, то это приведет к тому, что водопроводная вода будет считаться не питьевой, а лишь технической, заявила украинским СМИ замминистра здравоохранения страны Марина Слободниченко.

"ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды", – отметила замминистра, передает ТАСС.

По ее словам, качество питьевой воды является одним из сложных вопросов адаптации украинских стандартов к европейским. Слободниченко пояснила, что принятие этих стандартов сократит поступления в бюджет Украины.

"Если потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньше. Упадут тарифы на воду, а значит, будут (недостаточные. – Прим. ред.) поступления в бюджет", – рассказала замминистра, отметив, что, чтобы реализовать эти стандарты, потребуется не один год и дополнительное финансирование.

Слободниченко напомнила, что таких проблемных вопросов у руководства Украины еще много.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения. Главной проблемой в стране станет и так "изношенная психика" жителей Украины в связи с постоянными отключениями воды и отопления.