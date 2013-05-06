Подмосковная "Искра" обыграла "Грозный" в плей-аут Суперлиги

Подмосковная "Искра" в трех сетах одолела "Грозный" в матче плей-аут Суперлиги. Волейболисты из Одинцово не оставили сопернику шансов, победив 25:20, 25:17, 25:12.

Таким образом, "Искра" одержала третью победу в десяти матчах и на данный момент занимает 4 четвертую строчку в таблице плей-аут Суперлиги, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Отметим, что в первом матче между этими командами "Искра" также обыграла "Грозный" в трех сетах.

Точная расстановка команд в таблице определится после матчей "Динамо" (Москва) - "Ярославич" и "Прикамье" - "Динамо" (Краснодар).