Президент Сербии планирует встретиться с Путиным 4 декабря

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Президент Сербии Александар Вучич встретится с Владимиром Путиным в Сочи 4 декабря. Об этом сербский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Дмитрием Медведевым в Белграде, сообщает ТАСС.

"Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря", – отметил он.

Российский премьер находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Также Медведев проводит переговоры с руководством республики.

Ранее стало известно, что сербские гвардейцы примут участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.