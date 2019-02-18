Кадыров рассказал о больничном из-за простуды

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что был вынужден взять больничный из-за простуды. По его словам, он простудился во время двухдневной инспекционной поездку в горы, где шел снег и был сильный ветер.

"Как следствие − небольшое недомогание, температура и грипп", − пояснил Кадыров в своем Telegram-канале. "На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статье 76 Конституции Чечни временно поручил исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву", − отметил политик.

Глава Чечни также уточнил, что сейчас чувствует себя "нормально". Он заверил, что с 16 февраля выполняет свои обязанности в полном объеме.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Кадыров назначил и.о. главы Чечни из-за "временной нетрудоспособности". Уточнялось, что по закону он может поступит так лишь в случае болезни или отпуска.