Скончался актер Александр Числов

Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС.

Причина смерти артиста не уточняется. Дата и место похорон пока неизвестны.

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном. В 1980-х его семья переехала в Москву, где он окончил театральную студию. В те же годы начал сниматься.

На счету актера – около 150 ролей. Он исполнял роли в фильмах и сериалах, среди которых "Кровавая барыня", "Профиль убийцы", "Участок", "Инквизитор", "Легенда №17", "Самый лучший фильм", "МУР есть МУР", "Петербургские тайны", "Воровка", "Каменская" и другие.