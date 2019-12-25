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Культура

19:38

Умер писатель Владимир Бушин

утраты культура

Фото: соцсети

Скончался писатель и публицист Владимир Бушин, сообщает "Литературная газета", где он ранее работал. Ему было 95 лет.

"На 96-м году жизни скончался известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Бушин", – говорится в сообщении.

В редакции газеты подчеркнули, что Бушин до последних дней жизни оставался в трезвой памяти и ясном уме. Свой последний материал он опубликовал 3 ноября.

"Удивительно, но в свои годы он свободно пользовался электронной почтой, вел страничку в социальной сети Facebook, продолжал активно писать и публиковаться", – добавили в газете.

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в селе Глухово Московской губернии. С осени 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1945 году – в боевых действиях против Японии в Маньчжурии.

Писатель работал в "Литературной газете" и "Литературной России", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов". С 1987 года публиковался в газетах "День", "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Патриот", "Молния", "Дуэль", "Своими именами".

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