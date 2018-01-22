Умер наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт

Фото: Фото: Монастырь Оптина Пустынь
Скончался наместник Свято-Введенского ставропигиального монастыря Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков), сообщается на сайте монастыря. Архимандрит был тяжело болен.
9 января 2018 года он перенес операцию по ампутации нижней конечности на фоне развившегося сахарного диабета, а 20 января впал в кому. 24 января пройдет отпевание и похороны батюшки.
Архимандрита Венедикта назначили настоятелем Оптиной пустыни в 1990 году. Оптина пустынь получила известность благодаря своим знаменитым старцам. С нею связаны эпизоды в жизни некоторых писателей и мыслителей России.
Монастырь находится на расстоянии около двух километров на северо-восток от Козельска в Калужской области.
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