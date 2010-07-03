Доцент факультета журналистики МГУ Красовский умер в Москве

Доцент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Вячеслав Красовский скончался на 62-м году жизни. Он умер после тяжелой болезни, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе журфака.

Коллеги Красовского отметили, что вся его жизнь была связана с Московским университетом. "Красовского знали и уважали все, кому довелось слушать его лекции, работать рядом с ним", – подчеркнул собеседник агентства, добавив, что он был требовательным, но при этом "внимательным и надежным" педагогом.

Вячеслав Красовский родился в мае 1957 года. Выпускник, а затем аспирант филологического факультета МГУ, он защитил кандидатскую диссертацию и преподавал историю русской и древнерусской литературы. Ученый был автором 20 книг и нескольких десятков статей по истории литературы и журналистики.

В конце января в столице на 75-м году жизни скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный. По словам коллег, Тертычный пользовался заслуженным авторитетом в научных кругах и был автором ряда фундаментальных научных исследований.