Умер академик РАН Олег Щепин

Академик РАН, научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин скончался 7 марта в возрасте 86 лет. О смерти ученого сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Как напомнили в ведомстве, Щепин был заслуженным деятелем науки РФ. Именно он основал научную школу в области социальной гигиены и организации здравоохранения, сказано в сообщении. Минздрав также выразил "глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам" академика.
Ранее сообщалось, что 2 марта в Санкт-Петербурге умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. 15 марта ему исполнилось бы 89 лет. Причиной смерти выдающегося ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность. Соболезнования в связи с его кончиной выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.
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