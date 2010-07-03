Умер заслуженный артист РФ Анатолий Бородин

Фото: кадр из фильма "Из жизни Федора Кузькина", режиссер Станислав Ростоцкий
Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Краснодарского края.
Артист ушел из жизни 20 сентября в возрасте 80 лет. Прощание с Бородиным пройдет 23 сентября в Музыкальном театре на Красной улице. Церемония прощания начнется в 11:00.
Анатолий Александрович родился 27 августа 1939 года. Он выпускник Ростовского педагогического института. Во время службы выступал за оркестр Северо-Кавказского военного округа. Одновременно поступил в Ростовское музыкальное училище, после его окончания Бородин был принят на работу в Саратовский театр оперетты.
Многим он известен по фильмам "Табачный капитан", "Шальная масть", "Веселая вдова", "Дамы и гусары", "Летучая мышь" и другим работам. Всего на его счету более 200 ролей.
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