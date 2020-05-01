Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев

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Умер вице-премьер правительства Крыма Павел Королев. Он ушел из жизни в пятницу в возрасте 60 лет, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Он приехал в Крым из столицы, очень много сделал для республики Крым", – приводит его слова ТАСС.

Известно, что с 2012 по 2016 годы Павел Королев являлся заместителем министра экономического развития России. После он занял пост заместителя главы крымского Совета министров.