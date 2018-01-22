В маршруте "Золотое кольцо России" появится новый город

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Маршрут "Золотое кольцо России" пополнится новым городом в 2018 году‍. Об этом заявила заместитель министра культуры Алла Манилова, сообщает ТАСС.

Прием заявок на включение городов в состав знаменитого туристического маршрута открыт. "Сегодня мы начинаем сбор заявок по тем формам, которые разработаны и утверждены приказом Министерства культуры. Все эти стандарты есть на сайте mkrf.ru", – сказала Манилова.

Города-претенденты должны быть древними городами православной Руси, которые сохранили памятники истории и культуры и соответствуют современному "золотому" уровню обслуживания, отметил глава рабочей комиссии совета по стандартизации маршрута, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов.

Ожидается, что в среднем каждый год маршрут будет пополняться одним городом.