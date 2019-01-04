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11:40

Тысячи российских туристов покидают Таиланд из-за тайфуна

туризм

11:40

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Фото: ТАСС/DPA/Alexandra Schuler

Тысячи российских туристов покидают острова Таиланда из-за надвигающегося тайфуна. Тропический ураган "Пабук" движется на юг королевства, в том числе на Пхукет, Краби и Самуй.

Как сообщает телеканал Москва 24, по прогнозам, 4 января тайфун достигнет максимальной силы. Ожидаются мощнейшие ливни с ветром и волны высотой до семи метров.

В настоящий момент в Таиланде действует спецрежим: запрещено купание, закрыты туристические зоны. Местные жители и те из туристов, кто решил остаться, готовятся к удару стихии.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на южных островах может находиться до 60 тысяч россиян.

В настоящий момент уже известно об одном погибшем гражданине России. 56-летний мужчина отдыхал на курорте вместе с семьей. По словам очевидцев, несмотря на предупреждение, туристы остались у моря. Девушку накрыло волной, отец вытащил ее на мелководье, но сам ударился о камни. Спасатели достали его на берег уже без сознания.

Последний мощный тропический шторм в Таиланде был в 1962 году. Тогда ураган "Харриет" унес жизни более 900 человек.

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