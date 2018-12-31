Интервалы движения ряда автобусных маршрутов могут увеличиться ночью 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ночь на 1 января автобусы нескольких столичных маршрутов могут следовать с увеличенными интервалами из-за фейерверков,

передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", с 0:30 с увеличенными интервалами могут следовать автобусы №213, а с 0:50 – автобусы маршрутов: №166, 398, 507, 685, 779, 830, 866, 876, 878.

Ранее сообщалось, что режим работы автобусных маршрутов "МЦ1" и №1004 также изменится.

С 30 декабря по 8 января не будут ходить автобусы маршрута "МЦ1" "Метро "Лесопарковая" – ММЦ УФМС".

В Мосгортрансе напомнили, что "на маршруте №1004 в эти дни не будут выполняться фиксированные рейсы". Речь идет о рейсах от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" отправлением в 06:20 и 06:45 и от ММЦ УФМС отправлением в 20:30 и 20:50.

Также изменяется расписание Московского центрального кольца. С 29 декабря по 8 января МЦК будет работать по особому графику.