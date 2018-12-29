Режим работы автобусов №1004 и "МЦ1" изменится в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Режим работы автобусных маршрутов "МЦ1" и №1004 изменится в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 30 декабря по 8 января не будут ходить автобусы маршрута "МЦ1" "Метро "Лесопарковая" – ММЦ УФМС", уточнили в пресс-службе Агентству "Москва". Это связано с режимом работы столичного Многофункционального миграционного центра УФМС России.
Кроме того, как сказано в сообщении Мосгортранса, "на маршруте №1004 в эти дни не будут выполняться фиксированные рейсы". Речь идет о рейсах от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" отправлением в 06:20 и 06:45 и от ММЦ УФМС отправлением в 20:30 и 20:50.
Ранее москвичей также предупредили об изменениях в расписании Московского центрального кольца. С 29 декабря по 8 января МЦК будет работать по особому графику.
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