Поезда "Москва" начали курсировать на БКЛ и Некрасовской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда "Москва" начали курсировать на Некрасовской и Большой кольцевой линиях метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На станциях "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово" запустили 14 поездов нового поколения.

До открытия новых станций на Некрасовской линии следовали семь таких составов. Таким образом, всего их теперь 21. Интервал движения на ветке сократился в полтора раза и составил четыре минуты.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что поезда "Москва" разных модификаций работают на Сокольнической, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой, Солнцевской и Некрасовской линиях.

В новых поездах есть сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены специальные места для инвалидных колясок.

В поездах есть USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов, а также сенсорные мониторы на стенах, которые помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В климатических установках, через которые проходит воздух перед поступлением в салон, есть ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха.

27 марта Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метрополитена и примыкающий к ней участок Большой кольцевой линии. Пассажирам стали доступны шесть станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".

Некрасовская линия метро обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом один миллион человек – жителей московских районов Нижегородского, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры могут экономить на дороге до 30 минут в день.

Линия протяженностью 22,3 километра с 10 станциями проходит от района Лефортово через станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов и "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта, далее – вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

При строительстве новой линии было применено множество новейших технологий метростроения. Главной особенностью стало сооружение двухпутного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Косино" до станции "Нижегородская".

