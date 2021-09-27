Более 20 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные, представленные сервисом "Яндекс. Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Шереметьево. Там отменили семь рейсов и задержали пять.

В Домодедово отменено два рейса и задержано восемь. Во Внуково задержано два рейса.

Причины изменений в расписании не уточняются.

Ранее сообщалось, что с 5 октября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, также возобновятся полеты на Гоа и Тенерифе.

Помимо этого, будет увеличено количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.