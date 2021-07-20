Мантуров сообщил, что новый легкий истребитель будет готов в течение четырех лет

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Новейший российский легкий истребитель будет готов в течение четырех лет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что легкий тактический самолет (ЛТС), оснащенный одним двигателем, будет максимально унифицирован с истребителем Су-57 в целях экономии.

"Нам нужно сегодня <...> по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктивам самолета максимально унифицировать (его. – Прим. ред.) с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, для того, чтобы эта машина была дешевле Су-35", – сказал Мантуров.

Министр выразил надежду, что новый самолет заинтересует Вооруженные силы РФ.

Модель нового российского легкого многоцелевого истребителя пятого поколения была представлена 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Ее презентовал Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

О разработке компанией "Сухой" новейшего российского ЛТС сообщалось в мае. Новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.