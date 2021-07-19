"Ростех" впервые опубликовал видео с новейшим российским истребителем

Видео: youtube.com/"Ростех"

Госкорпорация "Ростех" представила видео, посвященное новому российскому истребителю. Презентация разработки должна состояться на авиасалоне МАКС-2021.

В ролике можно заметить контуры самолета в анфас. Также были продемонстрированы элементы приборной панели и механизмы управления.

Кроме того, официально объявлен разработчик летательного аппарата – им стала компания "Сухой".

Ранее в Facebook-аккаунте госкорпорации "Ростех" показали первую "цель" принципиально нового российского истребителя. Ей был обозначен зарубежный боевой корабль, схожий по типу с британским эсминцем Defender.