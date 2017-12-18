Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) советует заранее оформлять пропуска для грузового транспорта на праздники. Для осуществления грузовых перевозок с 1 по 8 января необходимо подать заявку, используя портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru). В течение праздничных дней сделать это будет невозможно.
"В случае положительного решения о выдаче пропуска по результатам рассмотрения запроса, настоятельно рекомендуем проверять сведения об оформленных пропусках, в частности государственные регистрационные знаки транспортных средств, период и зону действия, на официальном сайте мэра Москвы на странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в разделе "Услуги", – отмечается в сообщении.
ЦОДД также напоминает, что для грузового автотранспорта грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в центральной части города, ограниченной Третьим транспортным кольцом и по ТТК. Кроме того, для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение в дневное время по территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее – МКАД), и по МКАД. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Ранее, 14 декабря, Сергей Собянин опроверг информацию об изменении городской системы выдачи пропусков для грузовых автомобилей.
"В СМИ пишут об изменениях в городской системе выдачи пропусков для грузовиков. Ничего в ней менять не планируем. Мы делаем новую аналитическую программу, чтобы лучше понимать: какие грузовики и в каких направлениях передвигаются по Москве", – написал мэр в соцсети "ВКонтакте".
По словам градоначальника, целью этой программы является "повышение антитеррористической безопасности и детальное, глубокое понимание движения транспорта по городу".
При этом, никаких штрафов и повышения стоимости перевозок по этой системе не предполагается.
Собянин отметил, что детали системы уже обсуждались с такими крупными компаниями, как "Дикси", "Вимм-Билль-Данн", PepsiCo, Coca-Cola, Х5 Retail Group, "Лента" и FM Logistic.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: