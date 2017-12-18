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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) советует заранее оформлять пропуска для грузового транспорта на праздники. Для осуществления грузовых перевозок с 1 по 8 января необходимо подать заявку, используя портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru). В течение праздничных дней сделать это будет невозможно.

"В случае положительного решения о выдаче пропуска по результатам рассмотрения запроса, настоятельно рекомендуем проверять сведения об оформленных пропусках, в частности государственные регистрационные знаки транспортных средств, период и зону действия, на официальном сайте мэра Москвы на странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в разделе "Услуги", – отмечается в сообщении.

ЦОДД также напоминает, что для грузового автотранспорта грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в центральной части города, ограниченной Третьим транспортным кольцом и по ТТК. Кроме того, для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение в дневное время по территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее – МКАД), и по МКАД. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее, 14 декабря, Сергей Собянин опроверг информацию об изменении городской системы выдачи пропусков для грузовых автомобилей.

"В СМИ пишут об изменениях в городской системе выдачи пропусков для грузовиков. Ничего в ней менять не планируем. Мы делаем новую аналитическую программу, чтобы лучше понимать: какие грузовики и в каких направлениях передвигаются по Москве", – написал мэр в соцсети "ВКонтакте".

По словам градоначальника, целью этой программы является "повышение антитеррористической безопасности и детальное, глубокое понимание движения транспорта по городу".

При этом, никаких штрафов и повышения стоимости перевозок по этой системе не предполагается.

Собянин отметил, что детали системы уже обсуждались с такими крупными компаниями, как "Дикси", "Вимм-Билль-Данн", PepsiCo, Coca-Cola, Х5 Retail Group, "Лента" и FM Logistic.