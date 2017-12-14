Собянин опроверг изменения в городской системе выдачи пропусков для грузовиков

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Сергей Собянин опроверг информацию об изменении городской системы выдачи пропусков для грузовых автомобилей.

"В СМИ пишут об изменениях в городской системе выдачи пропусков для грузовиков. Ничего в ней менять не планируем. Мы делаем новую аналитическую программу, чтобы лучше понимать: какие грузовики и в каких направлениях передвигаются по Москве", – написал мэр в соцсети "ВКонтакте".

По словам градоначальника, целью этой программы является "повышение антитеррористической безопасности и детальное, глубокое понимание движения транспорта по городу".

При этом, никаких штрафов и повышения стоимости перевозок по этой системе не предполагается.

Собянин отметил, что детали системы уже обсуждались с такими крупными компаниями, как "Дикси", "Вимм-Билль-Данн", PepsiCo, Coca-Cola, Х5 Retail Group, "Лента" и FM Logistic.

Ранее "Ведомости" написали об опасении крупнейших ассоциаций потребительского рынка в связи с планируемым запуском Навигационно-информационного центра администрирования грузового автомобильного транспорта в Москве (НИЦ АГАТ).

В частности, как отмечает издание, НИЦ АГАТ будет оформлять маршрут, который должен будет обязательно соблюдаться водителем во время поездки. Следить за соблюдением маршрута якобы будут при помощи тахографов в грузовиках, а также фото- и видеофиксации.