Собянин опроверг изменения в городской системе выдачи пропусков для грузовиков

14 декабря, 17:11
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Сергей Собянин опроверг информацию об изменении городской системы выдачи пропусков для грузовых автомобилей.
"В СМИ пишут об изменениях в городской системе выдачи пропусков для грузовиков. Ничего в ней менять не планируем. Мы делаем новую аналитическую программу, чтобы лучше понимать: какие грузовики и в каких направлениях передвигаются по Москве", – написал мэр в соцсети "ВКонтакте".
По словам градоначальника, целью этой программы является "повышение антитеррористической безопасности и детальное, глубокое понимание движения транспорта по городу".
При этом, никаких штрафов и повышения стоимости перевозок по этой системе не предполагается.
Собянин отметил, что детали системы уже обсуждались с такими крупными компаниями, как "Дикси", "Вимм-Билль-Данн", PepsiCo, Coca-Cola, Х5 Retail Group, "Лента" и FM Logistic.
Ранее "Ведомости" написали об опасении крупнейших ассоциаций потребительского рынка в связи с планируемым запуском Навигационно-информационного центра администрирования грузового автомобильного транспорта в Москве (НИЦ АГАТ).
В частности, как отмечает издание, НИЦ АГАТ будет оформлять маршрут, который должен будет обязательно соблюдаться водителем во время поездки. Следить за соблюдением маршрута якобы будут при помощи тахографов в грузовиках, а также фото- и видеофиксации.
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