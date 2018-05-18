Кульбачевский принял участие в акции "На работу на велосипеде"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский принял участие во всероссийской акции "На работу на велосипеде" и проехал на этом виде транспорта путь от своего дома до работы, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе ведомства, основная цель акции – показать, что велосипед не только эффективное средство передвижения, но и отличный способ поддержания физической формы, инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

Кульбачевский же назвал велосипед лучшей альтернативой автомобилю. Он отметил, что постоянно участвует в акции, чтобы показать пример экологичного образа жизни, так как загрязнение атмосферного воздуха происходит из-за использования автотранспорта.

Акция "На работу на велосипеде" проходит в Москве с 14 по 27 мая. 20 мая в ее рамках пройдет велопарад по Садовому кольцу в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах.

18 мая в Москве открылись "энергетические точки", где участники акции могут получить сувениры и угощения.

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