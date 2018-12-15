Пассажир метро заплатит 20 тысяч рублей штрафа за отказ пройти досмотр

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Гагаринский районный суд 12 декабря признал виновным в нарушении транспортной безопасности пассажира метро, который отказался предоставить багаж для досмотра. Об этом сообщает пресс-служба московского метро.

За невыполнение требований сотрудников службы безопасности пассажир заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел 5 декабря на одной из станций метро. Пассажир пытался проехать без досмотра багажа, но был задержан. В метро напомнили, что прохождение досмотра является обязательным для пассажиров.

С начала года сотрудники службы безопасности московского метро досмотрели более 117 миллионов пассажиров, 57 миллионов из них были с багажом.