Первые линии МЦД откроют до конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые линии Московских центральных диаметров (МЦД) откроют до конца ноября. Об этом заявил Сергей Собянин.

"До конца ноября откроем первые линии МЦД. По ссылке можно рассчитать стоимость поездки с учетом диаметров. Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте "Тройка", – написал в своем Twitter.

Мэр Москвы также отметил, что новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд.

Ранее сообщалось что к запуску МЦД переобучение прошли почти пять тысяч сотрудников транспортного комплекса.

Московские центральные диаметры – один из крупнейших проектов градостроительства Москвы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций. Из них с 27 можно будет пересесть на метро, МЦК, радиальные направления железной дороги.

На трех вокзалах Москвы, через которые пройдут маршруты МЦД, установят 290 дополнительных элементов навигации. 150 элементов появятся на Курском вокзале, 110 – на Белорусском вокзале, 30 – на Савеловском.

