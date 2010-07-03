Автобусы до Шереметьева запустят вместо отмененных аэроэкспрессов

Расписание аэроэкспрессов в московские аэропорты изменится
Автобусы запустят между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево 15 и 16 августа. Они будут ездить вместо отмененных аэроэкспрессов, сообщает пресс-служба перевозчика.
Изменения коснутся рейсов с Белорусского вокзала отправлением в 9:30, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00 и 16:00. Из Шереметьева отменили рейсы в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 17:00. Часть других аэроэкспрессов будет работать по измененному расписанию.
Проезд на автобусе будет стоить 300 рублей. Маршрут пройдет по платной трассе без промежуточных остановок.
Время в пути составит порядка 40 минут, интервалы движения – 10 минут. Автобусы будут отправляться с площади Тверской Заставы с 9:30 до 16:00 и прибывать в терминал F аэропорта.
Из Шереметьева транспорт будет доступен с 10:30 до 16:40. Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы отметят указателями, оно будет находиться за зданием терминала "Аэроэкспресс".
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