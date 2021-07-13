В столичном Дептрансе рассказали о карте поездок на такси "ПРОдвижение"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Все поездки на такси в столице объединили на тепловой карте "ПРОдвижение", благодаря которой удастся решить некоторые транспортные проблемы города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В ведомстве отметили, что ежедневно в столице совершаются сотни тысяч поездок на такси, так что анализ информации о маршрутах делает возможным выявление проблемных точек.
"Мы объединили все поездки на такси в Москве на тепловой карте "ПРОдвижение" и с ее помощью решаем транспортные проблемы города, например определяем, какие новые маршруты и остановки общественного транспорта необходимы городу, выявляем места, где необходимо создать или увеличить зону парковки", – пояснили в Дептрансе.
В "ПРОдвижении" отсутствуют персональные данные, а начальные и финальные точки маршрута агрегированы по сегментам, так что увидеть конкретную поездку невозможно.
В Дептрансе предложили ознакомиться с новым инструментом по ссылке.
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что уже к концу текущего года в России может быть проработана общая база таксистов. По его словам, после проработки системы можно будет отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и так далее.
Цифровая база таксистов заработает в Москве с 1 августа
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