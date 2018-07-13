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13 июля, 13:08

Выделенные полосы на Кутузовском и Б. Дорогомиловской улице будут работать в выходные

транспорт дороги метро

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Выделенные полосы для общественного транспорта будут работать на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице 14 и 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Как пояснили в ЦОДД, в связи с закрытием на реконструкцию участка Филевской линии метро для пассажиров в ближайшие выходные запустят компенсационные автобусы маршрутов "КМ1" и "КМ2". Для приоритетного передвижения автобусов выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать 14 и 15 июля.

Сотрудники ЦОДД также обратились к автомобилистам с просьбой не выезжать на выделенные полосы, чтобы не создавать помех в работе общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют 14 и 15 июля. На вход и выход не будут работать станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Ожидается, что линия возобновит работу в обычном режиме утром в понедельник,16 июля.

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