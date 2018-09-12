Движение на участке Окружного проезда ограничили из-за строительства СВХ

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Движение на участке Окружного проезда на востоке столицы ограничили до конца сентября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничения действуют в районе дома 5, строение 1. Их ввели из-за строительства участка Северо-Восточной хорды.

Проехать можно только по одной полосе в каждом направлении. В полном объеме движение восстановится с 30 сентября.