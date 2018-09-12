12 сентября 2018, 22:42Город
Движение на участке Окружного проезда ограничили из-за строительства СВХ
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Движение на участке Окружного проезда на востоке столицы ограничили до конца сентября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Ограничения действуют в районе дома 5, строение 1. Их ввели из-за строительства участка Северо-Восточной хорды.
Проехать можно только по одной полосе в каждом направлении. В полном объеме движение восстановится с 30 сентября.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!