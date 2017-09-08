Движение перекрыли на востоке столицы из‑за прокладки инженерных сетей‍

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Движение транспорта ограничили на улице 1-я Сокольническая в районе пересечения с улицей Жебрунова, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Одна полоса закрыта для автомобилей, ограничение будет действовать круглосуточно по 30 сентября 2017 года. Перекрыть полосу пришлось в связи со строительством инженерных сетей.

9 и 10 сентября столица будет праздновать День города. Москве исполняется 870 лет. Из-за массовых народных гуляний для движения автотранспорта закроют улицы в центре и изменятся маршруты наземного транспорта. Подробности – в материале Москвы 24.