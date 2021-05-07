Свыше 300 москвичей подали заявки на участие в тестировании сервиса каршеринга "Рули"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Более 300 человек подали заявки на участие в тестировании сервиса каршеринга "Рули" в столице. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Запуск проекта был анонсирован неделю назад.

"Уже более 300 человек подали заявки на участие в сервисе, сейчас мы их рассматриваем и скоро свяжемся с первыми 100 тестировщиками. Также в ближайшее время расскажем, какие машины планируют сдавать в каршеринг для друзей", – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что сервис "народного" каршеринга "Рули" будет работать не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

В скором времени водители смогут протестировать новый сервис. По словам Максима Ликсутова, "Рули" поспособствует сокращению в столице количества неиспользуемых автомобилей.