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21:11

Слухи о выдаче неправильных прав опровергли в ГИБДД

транспорт

21:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все водительские удостоверения, выданные ГИБДД России, актуальны на протяжении периода их действия. Такое заявление сделали в Госавтоинспекции, передает РИА Новости.

Прежде ряд СМИ написали, что уже месяц регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД по Москве выдают права, которые не соответствуют установленному правительством РФ и МВД образцу. Утверждалось, что надпись "Водительское удостоверение" была продублирована на английском и французском языках, чего якобы быть не должно.

В ведомстве пояснили, что подобных ограничений нет, причем это касается и старых, и новых образцов – 2009 и 2018 годов соответственно.

Ранее в Подмосковье задержали троих сотрудников ГИБДД по подозрению в продаже водительских прав. Они сдавали экзамен на знание ПДД за 167 человек.

транспорт

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