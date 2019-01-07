Почти 300 тысяч пассажиров перевезли метро и МЦК 6 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рождественский Сочельник, 6 января, поезда метро и Московского центрального кольца перевезли почти 300 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в своем микроблоге в Twitter.

"В сочельник московское метро и МЦК перевезли более 293 тысяч пассажиров", − сказано в сообщении подземки. Сотрудники метрополитена также поздравили москвичей с Рождеством поблагодарили за доверие.

#мосметро поздравляет вас с Рождеством! В Сочельник московское метро и МЦК перевезли более 293 тысяч пассажиров. Спасибо, что выбираете нас! — Мосметро (@MoscowMetro) 7 января 2019 г.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на Рождество городским транспортом воспользовались в общей сложности около 425 тысяч пассажиров. Мэр напомнил, что в ночь с 6 на 7 января метро, МЦК и автобусы работали дольше обычного.