Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в РФ в 2021 году

В России в текущем году может заработать цифровой проездной IATA Travel Pass, сообщил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

"Последний раз встречались с ними (с IATA. – Прим. ред.), они называли 2021 год. То есть в мире заработает в 2021 году, и Россия сразу присоединится", – приводит слова Богданова ТАСС.

По его словам, в настоящее время несколько российских перевозчиков тестируют приложение.

Богданов уточнил, что первые рейсы для тестирования проездного будут в Лондон и Европу.

В марте гендиректор компании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов рассказывал, что к осени планируется начать использование мобильного приложения IATA Travel Pass, которое будет учитывать персональные данные пассажиров, в том числе информацию о вакцинации от коронавируса. Он отметил, что разработкой приложения в настоящее время занимается Международная ассоциация воздушного транспорта.

