Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в РФ в 2021 году

Фото: iata.org
В России в текущем году может заработать цифровой проездной IATA Travel Pass, сообщил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.
"Последний раз встречались с ними (с IATA. – Прим. ред.), они называли 2021 год. То есть в мире заработает в 2021 году, и Россия сразу присоединится", – приводит слова Богданова ТАСС.
По его словам, в настоящее время несколько российских перевозчиков тестируют приложение.
Богданов уточнил, что первые рейсы для тестирования проездного будут в Лондон и Европу.
В марте гендиректор компании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов рассказывал, что к осени планируется начать использование мобильного приложения IATA Travel Pass, которое будет учитывать персональные данные пассажиров, в том числе информацию о вакцинации от коронавируса. Он отметил, что разработкой приложения в настоящее время занимается Международная ассоциация воздушного транспорта.
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