Движение электричек Рижского направления МЖД из Москвы введено в график

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Рижском направлении МЖД вернулось в график после сбоя. Все электрички из Москвы отправляются согласно расписанию, сообщается на сайте перевозчика.

Сейчас в пути с отклонением от расписания до 12 минут находятся только четыре электрички. Диспетчеры МЖД работают над сокращением опоздания этих поездов.

Движение электричек задерживалось из-за незапланированной остановки состава.