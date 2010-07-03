На Рижском направлении МЖД поезда следуют с задержками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Рижском направлении Московской железной дороги возможны задержки в движении поездов. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"На Рижском направлении по техническим причинам возможны задержки в движении поездов", – говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

Как уточняется, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.