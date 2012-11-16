Задержанным в столице террористам предъявили обвинения

Задержанным в Москве террористам предъявлены обвинения

Участникам международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского возрождения"), которые были задержаны в Москве, предъявили обвинения.

В столице было задержано девять граждан России и Республики Таджикистан, которые входили в террористическую организацию "Партия исламского возрождения". Следователи установили, что пятеро задержанных являлись лидерами московской и российской ячеек организации. Они вели активную вербовочную деятельность в московских мечетях.

В ноябре 2010 года преступники планировали заложить взрывчатку на участке железной дороги рядом со станцией "Москва-Рижская". Тогда правоохранители предотвратили теракт и задержали одного из организаторов группировки, а также исполнителей.