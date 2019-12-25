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Технологии

20:59

Ученые нашли способ разогнать компьютеры до "скорости света"

технологии наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Европейские ученые узнали, как создать сверхбыстрые компьютеры. Исследователи нашли способ переноса электронов в полупроводниковых схемах в масштабах фемтосекундного диапазона, воздействуя на частицы светом, сообщает Phys.org.

Физики создали экспериментальную установку со сверхбыстрым лазером, способным производить 100 миллионов световых импульсов в секунду. С его помощью можно "переключать" электрический ток со скоростью примерно 600 аттосекунд (600 на 10 в минус 18-й степени секунды).

Современные электронные компоненты переключаются в течение пикосекунд (10 в минус 12-й степени секунды). Мобильные устройства работают на частоте порядка гигагерц, а некоторые транзисторы – на частоте порядка терагерц (10 в 12-й степени герц). Однако увеличить скорость еще больше – сложная задача.

Исследование позволяет понять, как свет взаимодействует с конденсированной средой внутри полупроводников. Ученые в будущем изучат перенос электрона в устройствах больших масштабов.

В ноябре стало известно, что специалисты Сбербанка разработали самый мощный в России суперкомпьютер "Кристофари". Благодаря ему скорость решения задач искусственного интеллекта должна выйти на новый уровень.

Суперкомпьютер разработали совместно с компанией Nvidia. Его отличают высокопроизводительные узлы NVIDIA DGX-2, оснащенные вычислительными ускорителями Tesla V100. По мощности "Кристофари" занимает седьмое место в Европе и 29-е – в мире.

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