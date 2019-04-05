В ГУМе появилось "Цифровое теледерево"

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В ГУМе открылась выставка, посвященная истории отечественного телевидения. Там также установили арт-объект "Цифровое теледерево", который символизирует переход на цифровое телевещание.

На "теледереве" расположены 32 экрана. На 20 из них транслируют ролики телеканалов, которые вошли в обязательные мультиплексы. Еще на 12 экранах представлена информация о проекте.

"Я всех приглашаю посетить выставку, рассказывающую о почти десяти годах работы РТРС", − заявил гендиректор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко на церемонии открытия. "Она посвящена прошлому, настоящему и будущему нашего телевидения", − цитирует главу РТРС Агентство "Москва".

На выставке посетителям покажут раритетное студийное оборудование, расскажут о новейших технологиях эфирного вещания UltraHD 4К. К историческим моделям телевизоров подключили современные цифровые приставки, так что теперь раритетные телеприемники могут показывать цифровые каналы.

Отдельную экспозицию решили посвятить инфраструктурному проекту по строительству сети цифрового телевещания. Эта сеть признана крупнейшей в мире. Она простирается от Калининграда до Камчатки, охватывая свыше 98% населения России, и включает более пяти тысяч объектов. Цифровая выставка будет работать до 24 апреля.

В этом году жители России будут поэтапно переходить от аналогового вещания к цифровому. Первой на новый формат перешла Тверская область. 11 февраля к ней присоединились еще семь российских регионов.

Вторая волна перехода на цифру запланирована на 15 апреля. Аналоговое ТВ отключат в Москве и Подмосковье, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в Курганской, Липецкой, Новгородской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Амурской, Сахалинской и Тюменской областях. К ним присоединятся Ставропольский край и ЯНАО. Оставшиеся 57 регионов РФ перейдут на цифровое вещание 3 июня.

В Москве доступны 20 цифровых эфирных каналов и около 50 цифровых кабельных каналов. Как пояснили специалисты, переход на цифровое телевидение коснется только владельцев телевизоров, выпущенных до 2012 года. В этом случае нужно будет приобрести приставку для приема цифрового сигнала.