Эксперт рассказал о причинах сбоя в работе WhatsApp

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp произошли, вероятней всего, из-за технического сбоя, рассказал аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

По его словам, могла произойти авария в дата-центре или неудачное обновление софта. Вероятность того, что это была хакерская атака, крайне мала, сообщает RT.

"Обычная атака типа DDOS потребует серьезных вложений и должна быть очень масштабной, чтобы вывести из строя WhatsApp", отметил Шатилин. По его мнению, в данном случае непонятна экономическая целесообразность атаки.

"А ради баловства делать это, конечно, никто не будет", – отметил эксперт. Он также отверг возможность заражения вредоносным программным обеспечением серверов мессенджера.

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsAp утром в пятницу, 3 ноября. Проблемы коснулись пользователей по всему миру, включая страны Европы и США.