Вор-рецидивист сбежал из Бутырского суда Москвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Обвиняемый в краже Вячеслав Капитонов сбежал из здания Бутырского суда в столице перед оглашением приговора.

По словам пресс-секретаря суда Татьяны Исаевой, суд должен был рассмотреть уголовное дело в отношении Капитонова. В процессе он так и не появился, хотя его доставили принудительно. По этой причине суд приостановил производство по делу Капитонова и объявил его в розыск, сообщает ТАСС. Известно, что мужчина был неоднократно судим за кражу и мошенничество, но ранее его освободили условно-досрочно.

Пресс-секретарь суда пояснила, что, скорее всего, приговор могли вынести в этот же день, поскольку дело слушалось в особом порядке. При этом она добавила, что подсудимый пришел на заседание позже назначенного времени. Паспорт он оставил у сотрудников суда.