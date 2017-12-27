Вор-рецидивист сбежал из Бутырского суда Москвы

27 декабря, 10:52
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Обвиняемый в краже Вячеслав Капитонов сбежал из здания Бутырского суда в столице перед оглашением приговора.
По словам пресс-секретаря суда Татьяны Исаевой, суд должен был рассмотреть уголовное дело в отношении Капитонова. В процессе он так и не появился, хотя его доставили принудительно. По этой причине суд приостановил производство по делу Капитонова и объявил его в розыск, сообщает ТАСС. Известно, что мужчина был неоднократно судим за кражу и мошенничество, но ранее его освободили условно-досрочно.
Пресс-секретарь суда пояснила, что, скорее всего, приговор могли вынести в этот же день, поскольку дело слушалось в особом порядке. При этом она добавила, что подсудимый пришел на заседание позже назначенного времени. Паспорт он оставил у сотрудников суда.
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