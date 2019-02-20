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20:14

Подмосковный суд рассмотрит дело хакеров о хищении 6 млн рублей

суды

20:14

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Фото: depositphotos/OleGunnar

Домодедовский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело в отношении двух хакеров, обвиняемых в хищении 5,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих членов организованной группы хакеров", – отметили в ведомстве, передает Агентство "Москва".

По данным следствия, с летом 2016 года обвиняемые с сообщниками распространили в интернете вредоносное программное обеспечение, с помощью которого получили неправомерный доступ к локальным компьютерным сетям разных организаций в Москве, Тюмени, Ханты-Мансийске, Щелково и Домодедово.

Хакеры обвиняются в совершении преступлений по статьям "Мошенничество в сфере компьютерной информации", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", а также "Использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

Ранее специалисты Генпрокуратуры РФ составили портрет типичного российского хакера. Это, как правило, молодой мужчина в возрасте 30-35 лет, не являющийся компьютерным гением. Он также отметил, что на сегодняшний день киберпреступления скорее технический вид преступности, чем интеллектуальный.

По информации ведомства, в 2018 году в России было совершено более 140 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. При этом более 35 тысяч расследовано.

Большая часть подобных преступлений расследуется по статье "Мошенничество". Но фактически такие нарушения закона связаны с неправомерным списанием денег с банковских счетов через интернет или посредством сотовой связи. Ответственность за эти преступления составляет до семи лет лишения свободы в случае нанесения крупного ущерба.

По данным МВД, в 2018 году количество киберпреступлений в России выросло вдвое. При этом специалисты отметили, что рост числа зарегистрированных фактов правонарушений в цифровой среде объясняется не только развитием IT-технологий, но и активизацией совместной работы правоохранительных органов с банковским сообществом.

суды

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